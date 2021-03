Sabato la 69esima assemblea territoriale dell’Uici Ragusa

E’ in programma sabato 27 marzo alle 10 la 69esima assemblea territoriale ordinaria primaverile dei soci dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa. L’assemblea non si svolgerà in presenza come sempre avvenuto, ma in modalità remoto attraverso collegamento online sulla piattaforma Zoom meeting, stante la situazione dovuta all’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19. Tutto ciò per garantire la partecipazione più ampia dei soci sezionali in piena autonomia e in assoluta sicurezza e nell’intento di accrescere al massimo il coinvolgimento attivo dei soci alla vita associativa, anche quando non si è in condizione di spostarsi dalla propria abitazione, sia per gli impedimenti funzionali e sia per le prescrizioni sanitarie e sociali del momento. “Quello di sabato è, per tutti noi – sottolinea il presidente dell’Uici di Ragusa, Salvatore Albani – un appuntamento molto atteso in cui tracciamo il bilancio di ciò che è stato fatto ma, soprattutto, programmiamo il futuro. Certo, stiamo parlando di un’assemblea che si tiene in tempo di Covid dopo mesi di emergenza sanitaria e cercheremo di capire in che modo si potrà uscire fuori da questa situazione anche per avere la possibilità di ripartire con le tante iniziative in presenza che hanno sempre caratterizzato la nostra attività”. All’assemblea sono stati invitati a partecipare, per portare il proprio saluto, i rappresentanti delle autorità locali e i vertici regionali e nazionali dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti.

