Covid: risale la curva dei contagi, preoccupa ancora Scicli

La provincia di Ragusa supera di nuovo la soglia dei 600 positivi. A preoccupare maggiormente è l’aumento dei contagi a Scicli nonostante da alcuni giorni sia stata dichiarata zona rossa, seguita da Acate (da ieri si trova in zona rossa per il forte aumento dei casi rispetto al numero degli abitanti) e Ragusa, ma nel resto della provincia si registra una leggera flessione. I dati dei soggetti positivi a Scicli è di 158 (+10 rispetto a ieri), Acate 61 (-7), Chiaramonte 1 (-1), Comiso 41 (+7), Giarratana 1 (-), Ispica 28 (-), Modica 31 (+1), Monterosso 4 (+1), Pozzallo 17 (-), Ragusa 131 (+13), Santa Croce 39 (+1), Vittoria 45 (-1). Secondo il bollettino del 25 marzo, le persone positive sono 614 (ieri erano 589) di cui 570 in isolamento domiciliare, 31 ricoverate e 13 nella Rsa di Ragusa. Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso: si tratta di un 70enne di Scicli.

Al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 18 persone ricoverate in Malattie infettive (di cui uno da fuori provincia); 7 in area grigia e 4 in Terapia intensiva (di cui 1 da fuori provincia). Al Guzzardi di Vittoria, 2 i ricoveri in area Covid. Si procede intanto con le vaccinazioni dei soggetti cosiddetti «fragili».

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 8181 mentre i decessi 209.



