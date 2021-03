Cattiva gestione dell’hub vaccinale di Ragusa. Riceviamo e pubblichiamo

“Tutti ammassati fuori e al freddo senza il minimo distanziamento. Soggetti fragili e anziani in piedi, nonostante le difficoltà, senza preoccuparsi delle condizioni di attesa da terzo mondo.” Sono le scene che hanno caratterizzato ieri l’afflusso al centro hub vaccinale dell’ex ospedale Civile di Ragusa segnalate alla nostra redazione da un cittadino che ha dovuto assistere a questo vero e proprio calvario.

“Gentile redazione mi rivolgo a voi, perché quello che sta accadendo in questi ultimi giorni a Ragusa è inaccettabile, non è corretto nei confronti di tutti coloro che dall’inizio della pandemia e fino ad ora hanno continuato a rispettare regole e il distanziamento. Vogliamo davvero che tutti gli sforzi che abbiamo fatto vengano gettati al vento ? È normale vedere anziani con diverse problematiche dover patire il freddo per ore sopratutto durante questo periodo in cui le temperature sono particolarmente basse? Ho deciso di rivolgermi a voi dopo essermi lamentato di questi disservizi e dopo aver affrontato più di due ore e mezzo di fila senza ricevere nessuna risposta o sentendomi dire che “non ci si può fare nulla”. Non penso che nel corso di una pandemia mondiale dove non si muore solo di covid ma anche di fame “non ci si può fare nulla”, invece qualcosa si può fare e come… basterebbe una buona organizzazione ed evitare di lasciare la gente ammassate come pecore tra cui anziani e persone fragili tenendo conto anche del freddo di questi giorni. Non siamo oggetti, siamo persone che hanno solo voglia di uscire da questo maledetto incubo che da più di un anno non ci fa dormire la notte. Abbiamo aspettato tanto questo vaccino ma ci mettono nelle condizioni di rischiare e prendere il virus per la disorganizzazione di chi invece dovrebbe tutelarci.”

