Incontro di orientamento della scuola alla “D’Alcontres”a Modica.

La Scuola di Servizio Sociale “F. Stagno D’Alcontres”, di Modica di concerto con l’Università degli Studi di Messina – Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, di cui è partner il Comune di Modica ha avviato un ciclo di incontri di orientamento per gli studenti delle ultime classi delle Scuole Superiori del Sud Est siciliano.

Lo scopo degli incontri è quello di fornire schemi di lettura e informazioni sul processo di cambiamento sociale in atto, sugli effetti generati nelle organizzazioni di lavoro pubbliche e private, sul rapporto fra le diverse professioni sociali e sui percorsi di studio, in particolare quello per Assistenti Sociali (L39).

Il primo incontro si è tenuto con gli studenti del Liceo Socio-Psico-Pedagogico “Giovanni Verga” di Modica , e ha visto Francesco Martines, Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale di Messina, con il Direttore della Scuola “F. Stagno D’Alcontres” di Modica, Gian Piero Saladino e il Docente/Tutor Dr Giuseppe Puccia, offrire una panoramica sulle professioni sociali e sul Corso di Laurea per futuri Assistenti Sociali.

Nel prossimo anno accademico, il corso che nel prossimo anno accademico prevede l’opportunità di frequentare lezioni in presenza (a Messina) e a distanza (da Modica), nonché 450 ore di tirocinio obbligatorio gestite dalla “sede decentrata” di Modica. Il Corso di Laurea offre a quest’area della Sicilia una soluzione logistica facilmente raggiungibile e un’assistenza didattica di qualità a costi contenuti per le famiglie, e consente agli studenti di acquisire una preparazione teorico-pratica che anticipa, al termine dei tre anni, l’inserimento nell’ambito professionale.

La Scuola cura, infatti, anche i corsi di preparazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale e sostiene gli studenti, con un servizio di tutoraggio personalizzato, lungo tutto il periodo degli studi.

Ulteriori incontri sono previsti martedì 30 Marzo 2021 con il Liceo Socio-Psico-Pedagogico di Palazzolo Acreide e venerdì 16 Aprile 2021 con il Liceo “Matteo Reali.” di Noto.

In 51 anni di vita, la Scuola “F. Stagno D’Alcontres” di Modica ha accolto più di 1.000 studenti, ne ha curato la formazione e ha condotto alla laurea oltre 800 assistenti sociali che operano nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania, e da anni realizza corsi di perfezionamento, aggiornamento e seminari per i professionisti del settore sociale.

L’ultimo – un Corso di perfezionamento per Esperti di Mediazione Penale di 120 ore – ha preso avvio il 19 febbraio scorso e vede impegnati illustri docenti universitari ed esperti professionisti di tutta Italia insieme ai 30 allievi prescelti fra gli oltre 100 concorrenti che hanno partecipato alle selezioni.

Tutti i giovani e le famiglie che volessero informazioni su questa opportunità “a portata di mano e di portafoglio” possono trovarle nel nuovo sito della Scuola – www.unimodica.it – e presso gli uffici di Segreteria che rispondono allo 0932/947851 o al 335/7312035

