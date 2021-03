Facciamo Luce sull’endometriosi: Modica s’illumina di giallo

Il comune di Modica si illumina per accendere un faro sull’endometriosi: il 27 marzo Palazzo San Domenico sarà illuminato di giallo in segno di adesione alla campagna di sensibilizzazione sull’endometriosi,una patologia che può essere estremamente invalidante per le donne e recentemente inserita nei LEA.

L’endometriosi colpisce in prevalenza donne tra i 25 e i 35 anni e nei casi più gravi può provocare sterilità.

Sabato 27,presso l’UOC di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Maggiore di Modica, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00,chiamando al numero 0932-448229, il personale medico specialistico sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno chiarimenti e consigli su questa patologia.

Salva