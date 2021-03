Tiro a volo. Il modicano Caccamo 2° al Campionato Regionale

Riccardo Caccamo, dell’ASD ‘Tiro a Volo Modica’ dopo il titolo siciliano nella specialità olimpica del Double Trap di due anni fa, è riuscito a salire sul secondo gradino del podio nel Campionato Regionale d’Inverno, III categoria, a Siracusa, mettendosi alle spalle quasi tutto il meglio del Tiro a Volo siciliano. Un risultato prestigioso già di per se e ancora di più perché proietta Caccamo fra l’elite nazionale di specialità. Riccardo Caccamo vive a Frigintini e si dedica da tanti anni, anima e corpo, alla sua passione. “Come istituzioni di Modica, e come suoi concittadini – dicono il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, e la presidente del Consiglio Comunale, Carmela Minioto – siamo davvero felici ed orgogliosi di ciò che ha saputo fare e di come rappresenterà la nostra città negli eventi futuri che lo vedranno protagonista. E manifestiamo tutta la nostra soddisfazione e il nostro grazie anche alla sua società, giovane ma già straordinaria interprete del Tiro a Volo a livello nazionale in un Paese, l’Italia, da sempre leader mondiale di una specialità che ha regalato una messe di ori olimpici e titoli continentali e mondiali al nostro sport”.

