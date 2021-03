Covid in provincia: si piega la curva dei contagi ma c’è un altro decesso

La curva dei contagi scende di nuovo in provincia di Ragusa. Il numero degli gli attuali positivi diminuisce ma nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo decesso. Secondo il bollettino del 23 marzo, le persone positive sono 590 (ieri erano 603) di cui 542 in isolamento domiciliare, 37 ricoverate e 11 nella Rsa di Ragusa. I dati dei soggetti positivi a Scicli (unica zona rossa del ragusano) è di 147 (nessun caso rispetto a ieri), Acate 68 (+2), Chiaramonte 2 (-), Comiso 33 (+7), Giarratana 1 (-3), Ispica 26 (+1), Modica 31 (-), Monterosso 3 (-1), Pozzallo 14 (-6), Ragusa 132 (-8), Santa Croce 41 (-3), Vittoria 44 (-3).

Al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 22 persone ricoverate in Malattie infettive (di cui uno da fuori provincia); 8 in area grigia e 4 in Terapia intensiva (di cui 1 da fuori provincia). Al Guzzardi di Vittoria, 3 i ricoveri in area Covid. Si procede intanto con le vaccinazioni dei soggetti cosiddetti «fragili».

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 8137 mentre i decessi 208.

