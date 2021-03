Incendio in un’officina di Ispica. Evacuata la scuola limitrofa

Incendio in un’officina di autocarrozzeria di Via Vittorio Veneto a Ispica. Le fiamme sono diventate talmente pericolose e dal piano terra si sono alzate fino al primo piano dell’immobile che ospita l’attività artigianale. E’ stato necessario evacuare il vicino istituto scolastico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si conoscono ancora le cause. Non ci sono feriti.

