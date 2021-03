Vittoria calcio: si lavora per l’impegno preso con la città

Sicuramente calerà il sipario per la stagione calcistica 2020/2021, nonostante le nostre speranze di ricevere le dovute attenzioni.

Ancora non c’è un comunicato definitivo, ma è giusto proiettarsi verso il futuro.

Il Club Calcio Vittoria 2020 è rimasta sempre attiva, con tutti i suoi componenti: dal Presidente Bertoni, ai Vicepresidenti Polizzi e Fernandez, al Direttore Barravecchia, al Team Manager Frasca. E questo legame che non è mai venuto meno, è rimasto sempre vivo, per l’impegno preso sia verso i propri giocatori, sia verso la Città, che ha mostrato tutta la stima verso la nostra dirigenza all’inizio di questa avventura calcistica.

La società Biancorossa preme a comunicare che è già attiva e sta lavorando in vista del prossimo campionato 2021/2022, e sta iniziando dalla “casa” del Vittoria Calcio, ovvero lo Stadio Comunale Gianni Cosimo. I lavori riguardano il manto erboso, e tutti i lavori per rendere lo Stadio ordinato e pronto per il mese di settembre, in qualsiasi categoria competerà al Vittoria.

È già avviato il lavoro di programmazione che sta alla base di una società organizzata e professionale.

Salva