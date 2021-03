A Ragusa lavori per nuova area a verde pubblico attrezzato

Sono stati avviati in questi giorni a Ragusa, utilizzando le somme previste del bilancio partecipato, i lavori di riqualificazione di un area di circa 2.000 metri quadrati ubicata in viale Europa, angolo via V. Failla. Nel sito è prevista la realizzazione di una bambinopoli, un’area di sgambettamento cani ed uno spazio a verde in cui saranno piantumati complessivamente 18 alberi, tra Pioppi bianchi, Grevillea e Cercis siliquastrum.

“L’intervento – dichiara l’assessore al verde pubblico Giovanni Iacono – che sarà completato entro il prossimo mese di aprile, si inquadra in un’azione organica di riqualificazione di zone della città ai fini della fruizione collettiva e della rete urbana che la Giunta Cassì sta portando avanti. La programmazione di questa nuova opera pubblica è frutto del processo di coinvolgimento dei cittadini, nell’ambito del bilancio partecipativo, alle politiche pubbliche locali e agli investimenti pianificati dall’Amministrazione. Ricordo inoltre che a poche centinaia di metri dal sito in cui stiamo eseguendo questo intervento, vi è anche l’altra area attrezzata molto bella, quella di via Giordano, che abbiamo realizzato nei mesi scorsi, riqualificando in tal modo una zona che mostrava segni di degrado. ”

