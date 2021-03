Ragusa. Anziani ammassati e infreddoliti presso l’Hub del Civile

“Continuano a registrarsi problemi non da poco per le persone che attendono di fare il vaccino all’Hub dell’ex ospedale Civile. Sono anziani e soggetti fragili costretti a stare ammassati, senza un distanziamento, sotto il tendone e per di più alle prese con le temperature gelate di questi ultimi giorni”.

A dirlo è il capogruppo M5s Ragusa Sergio Firrincieli. Che aggiunge: “Diventa, tra l’altro, non semplice trovare un parcheggio per non parlare del fatto che non si capisce a che cosa servano le prenotazioni se poi ci si trova in fila con almeno un altro centinaio di persone. All’ospedale Giovanni Paolo II, nei primi giorni di vaccinazione, non è stato così. Anzi, nel nuovo ospedale, tutto sembrava molto più organizzato, essendoci, tra l’altro, spazi molto meno ristretti rispetto all’Hub vaccinale attualmente attivo. Chiediamo al sindaco di verificare che cosa stia accadendo e di prendere posizione, invitando la direzione strategica dell’Asp a organizzare meglio la gestione della vaccinazione dove si continuano a mettere in evidenza disagi consistenti”.

Salva