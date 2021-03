Reset. Accorato appello di una caregiver di Vittoria

“Io, Vincenza Zagra, sono per la legge una caregiver. Caregiver è un termine inglese, letteralmente significa “donatore di cura”: io, per lo Stato, sono una donatrice di cure. E vi dirò che lo sono, mi sento di esserlo, perché da più di trent’anni rivolgo le mie cure a mio figlio Salvuccio, un ragazzo di 32 anni affetto da una disabilità gravissima. Ma io non dono le mie cure solamente a lui. Le dono ai miei due figli, le dono a mio marito, ai miei familiari. Però mi chiedo, prima di essere una caregiver non sono una persona? Quello che secondo me vale più di una persona è la parola, d’altronde è l’unica cosa che ci contraddistingue dagli animali”. Inizia così la lettera aperta che Zagra, componente dell’associazione Reset Vittoria, ha diffuso alle istituzioni regionali e nazionali per metterle a conoscenza di una serie di problematiche che riguardano chi, come lei, si trova nelle sue stesse condizioni. “Ma a che servono le parole, la mia voce a che serve, se nessuno può ascoltarmi? – aggiunge Zagra – Non ho soldi da offrire. Ma, appunto, sono una caregiver, ho solo cura e attenzioni da offrire. La cosa che più non capisco, e scusate se mi mette rabbia, è il fatto che il non avere soldi, il non potere assolutamente contare su alcun interesse finanziario, impedisce a voi altri di ascoltarmi. E per voi altri intendo quelle stesse persone che mi hanno definito “donatrice di cure”. Siete stati bravissimi a definirmi e a darmi un nome bellissimo, che, vi ripeto, mi sento tantissimo addosso, ma non siete bravi ad ascoltarmi. Non chiedo tanto, chiedo di essere capita, chiedo di essere ascoltata, chiedo che il mio ruolo di donatrice di cure sia facilitato, non che mi venga impedito perché voi, gli stessi che mi hanno affidato questo ruolo, vi tappate le orecchie e siete solamente impegnati ad ascoltare la voce di associazioni che possono fruttare qualcosa. Io dono amore, dite che non basta per essere ascoltata?”. Zagra chiarisce che tra le poche persone che l’hanno ascoltata, in questi anni difficili, c’è stato il segretario dell’associazione Reset, Alessandro Mugnas, che l’ha sostenuta nei momenti più complessi. E, per questo motivo, si è convinta ad aderire a un sodalizio, quello ipparino per l’appunto, che cerca di portare avanti battaglie difficili in un momento tra i più complessi del recente passato. “Io, Vincenza Zagra – conclude la lettera aperta – sono per la legge una caregiver, ma sono anche una persona con una voce. E fidatevi che la mia voce, insieme con il mio amore, non si fermerà di fronte ai vostri continui silenzi e al vostro disinteresse”. “L’accorato grido, di disperazione e a un tempo caratterizzato da tantissima dignità, di Enza Zagra – aggiunge Mugnas – non è qualcosa di singolare, ma rispecchia lo status di parecchie persone che si trovano nelle sue condizioni. Quando conobbi la sua famiglia, il loro vivere, mi emozionai così tanto che è stato impossibile non affiancarli nelle loro battaglie e a oggi mi chiedo: ci sono circa 3 milioni di disabili in Italia. Nella maggior parte dei casi manca qualcosa, un servizio, un aiuto, o anche solo essere ascoltati: non è un obbligo morale per la politica dare precedenza alle fasce più deboli? Mi auguro che questo monito arrivi fino ai vertici dell’attuale governo, anche perché né io, né i caregivers, siamo disposti a mollare”.

