Successo in Serie A2 per la KeyJey Ragusa sul campo dell’Alcamo

E’ stata una partita fondamentale, due punti importantissimi contro una rivale diretta, in chiave salvezza. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la KeyJey Ragusa sul campo dell’Alcamo nella gara valida come terza giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A2, girone C. Il sette di Maro Gulino si è imposto con il risultato di 23-27 (10-11 il finale del primo tempo). “Abbiamo sofferto, lottato e, alla fine, abbiamo ottenuto meritatamente – dice Gulino – una vittoria che fa classifica e morale per il prosieguo del campionato”. Arrivata ad Alcamo in formazione fortemente rimaneggiata e con 4 under 17 fissi nei “sette”, la squadra iblea ha cominciato a giocare in maniera un poco timorosa ma pian piano ha rimontato lo svantaggio accumulato nella prima parte della gara, chiudendo la prima frazione sul più uno. Il secondo tempo ha visto la KeyJey allungare sul più quattro ma il fatto di avere subito due cartellini rossi ha permesso alla squadra alcamese di pareggiare. Stavolta però la squadra ragusana non si è smarrita, piuttosto ha rinserrato i ranghi rimettendo il naso avanti per mantenerlo fino alla fine dell’incontro che si è chiuso a favore degli iblei. “Ottima prova caratteriale della squadra – aggiunge Gulino – che è riuscita a contenere la fisicità degli avversari per non parlare di alcuni spunti interessanti dei singoli. Adesso un altro scontro salvezza nel prossimo turno di campionato, in casa con il Messina, che dovrà essere affrontato con giudizio e determinazione per acquisire un risultato positivo che potrebbe segnare, per quanto ci riguarda, un momento determinante del campionato”. Da mettere in risalto le nove reti di Manuel Russello e le 7 di Facundo Larocca, senza dimenticare le 5 realizzazioni di Gabriele Giummarra e le 4 di Francesco Lodato. A fornire un contributo anche Andrea Mazzone con due reti e il resto della squadra che ha comunque assicurato un supporto importante per la concretizzazione di un successo in trasferta che assume un significato molto rilevante.

