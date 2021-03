Ragusa. Proseguono i controlli sul regolare conferimento dei rifiuti

Sono state circa 200 le persone che hanno avviato le procedure per regolarizzare la propria posizione procedendo conseguentemente al ritiro del kit per la raccolta differenziata a Ragusa. Questo è il primo risultato raggiunto a seguito dei controlli svolti venerdì scorso, a cui ne seguiranno altri, sui sacchi di rifiuti conferiti fuori dai mastelli e delle relative sanzioni che sono state comminate.

Il sindaco Peppe Cassì ricorda quindi quale è la regola per conferire i rifiuti indifferenziati: “Occorre sempre esporre il proprio mastello grigio e solo nel caso in cui questo fosse insufficiente, è possibile aggiungere al mastello un piccolo sacco. Rifiuti esposti solo nel sacco e senza mastello saranno sottoposti a controlli a campione prima di essere ritirati: in caso venisse riscontrato che appartengono a trasgressori perché non in regola con la Tari o comunque sprovvisti dei mastelli, si procederà con le relative sanzioni. E’ importante inoltre che vengano gettati tra i rifiuti indifferenziati solo quelli che non è possibile smaltire con plastica/lattine, vetro, umido o carta. In caso di dubbi, è possibile consultare il “Riciclabolario” disponibile al sito www.bastaunattimo.com Preciso ancora che occorre utilizzare, sia all’interno del mastello e sia per eventuali piccole eccedenze da aggiungere al mastello stesso, sacchetti semitrasparenti, così da agevolare i controlli.

Comunico infine che è nuovamente disponibile il servizio di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti su prenotazione al numero: 800 97 35 33 “.

