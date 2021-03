Il peggior analfabeto è l’analfabeto político Brecht…di Ruben Ricca

“Tutti il mondo va al “suo” meno io che vado al mio”. Questa frase definisce l’uomo moderno; egoista, nevrotico, insolidario. Se il lettore non è convinto devi pensare che l’eccezione conferma la regola.

Di cosa parliamo quando parliamo di politica?

Interessa più il pettegolezzo che la politica, interessa più il candidato che la politica. Il candidato è scelto come è scelto uno shampoo. Per il Marchio, per i colori, per l’aspetto, per il modo in cui parla. Niente si consuma più velocemente di un candidato.

Ma perché non si parla del programma? Perché non si comunicano le idee? Forse perché il cittadino non vuole sentire le idee, è così pieno della opinione dell’altro che non ha più una propria opinione (1)

La natura della politica è il conflitto, ma non il conflitto violento che molti identificano oggi, ma il sano antagonismo proprio della convivenza civile.

L’identità di qualsiasi cosa racchiude la sua propria contraddizione che non può essere eliminata (2)

Così la democrazia porta sempre la possibilità di corruzione e ogni tentativo di restaurarla genera una nuova contraddizione che elimina la democrazia stessa (3)

Cercare di eliminare l’antagonismo della società civile porta al totalitarismo. L’unica possibilità di salvare la democrazia è riconoscere la sua impossibilità di perfezione e accettare le sue contraddizioni e ridurle.

Di cosa parliamo quando parliamo di politica?

“Siamo persone solo quando ci mettiamo di fronte all’altro, mai isolatamente. Ciò che ci rende persone è il legame con l’altro” (4)

Ora voglio ricordare quella frase “Prima gli italiani” detta e ripetuta centomila volte dagli agitatori dell’odio. Questi fanno la stessa cosa dei terapeuti ma al contrario; localizzano i punti di tensione sociale e invece di rilassarli li energizzano. Applicano psicologia negativa (5)

Così, mi dico, la politica dovrebbe occuparsi della convivenza delle persone. Come abitiamo in questa città, come ci tolleriamo, come ci evolviamo e cosa facciamo per migliorare il nostro stile di vita, che implica l’integrazione delle minoranze perché la maggioranza è quella che (teoricamente) è più rappresentata, o no?

Dice Freud “Chiameremo frustrazione il fatto che una pulsione non possa essere soddisfatta” Allora, mi dico, c’è frustrazione sociale perché le persone non trovano il modo di realizzarsi o di soddisfare i loro desideri.

“I pazzi e i bambini sono gli unici che dicono sempre la verità. Per questo i pazzi sono rinchiusi e i bambini sono educati” (6)

Anche al lettore sembra che siamo in un labirinto? Anche al lettore sembra che non conosciamo l’uscita?

Benvenuti nel 1921. “La storia si ripete sempre; la prima volta come tragedia, la seconda come commedia” (7) Come commedia è molto povero il nostro presente.

La politica crea reti e realtà in cui le persone, nel loro ambiente, creano identità con cui vivono. Ma quando l’ideologia scompare, quando i politici rinunciano al pensiero critico, dove abita la gente, nei social? (8)

Non credo nell’individuo che dice di non essere né di sinistra né di destra né di centro, una persona del genere non è da nessuna parte e siamo tutti da qualche parte.

Mai la razza umana è stata così perduta come ora

Ma torniamo all’altro, al prossimo, perché è impossibile fare politica senza il prossimo.

L’individuo di oggi è oppresso dai suoi doveri verso l’ordine sociale e così relega il suo pensiero politico essendo completamente controllato dal Totem dei soldi.

Viviamo in una società di equivoci dove quasi nessuno raggiunge uno stato di pienezza come persona.

La politica di oggi è uno spettacolo che intrattiene una massa di nevrotici frustrati. Non creda il lettore che io sono fuori da questo gioco perverso, mi guardo solo allo specchio.

Nessuna ideologia politica è capace di entusiasmarci? Non c’è nessun progetto storico di mobilitazione?

Dio è morto, ha detto Nietzsche, ma sembra che a nessuno interessi.

Morta la politica e ferita di morte la religione, che cosa rimane all’individuo del nostro presente?

Rimane il vuoto, il commercio, la frivolezza, il narcisismo. Per questo un banchiere può essere presidente del Consiglio dei ministri, perché abbiamo rinunciato alla politica, che è come dire abbiamo rinunciato alla convivenza.

Ogni inutile sforzo conduce sempre alla malinconia diceva Ortega e Gasset.

Mi rifiuto di pensare che sia la fine della convivenza. Come tutti i sognatori, confondo sempre disillusione con la verità.

Rubén Ricca

(regista e autore)

1)Samuel Beckett si chiede in molte delle sue opere se all’uomo interessa continuare ad imparare.

2)Slavoj Zizek “L’oggetto sublime dell’ideología”

3)Ibidem

4)Julia Kristeva “Stranieri a noi stessi”

5) Theodor Adorno ”Aspetti radicali della nuova destra“ Berlino 1936

6) Michel Foucault “Sorvegliare e punire“

7) Karl Marx “18 de brumaio“

8) È impossibile abitare su internet perché il digitale non è un luogo. Non c’è sopra, sotto, davanti o dietro. Non c’è più né qui né oltre perché è sempre ora. Vedi Il mito di Superman, Umberto Eco, Apocalittici e Integrati.

Salva