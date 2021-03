Proxima Ragusa aderisce alla moneta virtuale Carato

Tra le prime realtà ad aderire a Carato, la moneta virtuale con cui si ripaga il tempo dei volontari per l’ambiente, l’iniziativa presentata sabato scorso al City del parco Giovanni Paolo II, la cooperativa sociale Proxima Ragusa. “Abbiamo deciso di partecipare come Orti sociali Proxima – ha spiegato Letizia Blandino che ha partecipato alla presentazione – perché sposiamo appieno i valori di questa iniziativa, ovvero il rispetto dell’ambiente e della persona. Principi che, attraverso il nostro orto sociale, portiamo avanti. Le coltivazioni stagionali danno la possibilità ai nostri beneficiari, vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo, di avere una opportunità di lavoro e di integrazione sociale. Presso la nostra struttura, con modalità che concorderemo con gli organizzatori, sarà quindi possibile acquistare i nostri prodotti virtuosi attraverso questa moneta virtuale. Quindi prodotti freschi ma anche le conserve perché sosteniamo una politica di contrasto agli sprechi alimentari. In che modo? Dopo avere raccolto i frutti e la verdura di stagione dai nostri orti e averli opportunamente selezionati, trasformiamo le eccedenze in conserve per regalare ai consumatori il gusto di un barattolo magico”. Ogni partecipante all’iniziativa di sabato scorso ha portato con sé un vaso in cui sono stati messi i carati con l’intento di ritrovarsi una volta spuntata la pianta per ripiantarla insieme. Ma come funziona il sistema? Per ogni buona azione compiuta per la tua città, ottieni un Carato, la moneta digitale virtuosa. Chi fa una buona azione, può partecipare, condividere, aiutare e ricevere compensi in carati. Le associazioni promotrici organizzano azioni utili per la città e la comunità e sono tutte unite da una genuina condivisione di valori e dalla volontà di interazione e integrazione sociale. E’ in fase di formazione una rete di esercenti convenzionati, di cui fanno parte gli orti sociali Proxima Ragusa, in cui potere spendere i carati ottenuti dalle buone azioni nella tua città. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito internet carato.org o sulla pagina Facebook “caratomonetavirtuosa”.

