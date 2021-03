Buona prestazione e vittoria netta della Volley Modica

La Volley Modica domina in Serie C, la squadra allenata da Enzo Di Stefano replica la buona prova fatta contro Paomar Siracusa e questa volta arriva una vittoria netta. Il finale è di 0-3 con entusiasmo alle stelle e voglia di proseguire su questi binari grazie all’atmosfera di uno spogliatoio giovane guidati da esperti come Salonia.

Il primo set mostra subito quale sia il canovaccio della gara. La sfida mostra un divario tecnico troppo importante con il set che si chiude sul 10-25. I giovani modicani mostrato tecnica e voglia di fare bene, con la motivazione di chi ha alle spalle una formazione di A3. Il secondo set illude la possibilità di una lotta con Solarpharm che si porta avanti con attacchi efficaci e decisi, Modica sembra sbandare per qualche minuto prima di ritrovare il suo equilibrio e far uscire le proprie qualità tecniche e caratteriali. In questo secondo set il punteggio finale è di 21-25.

Il terzo set è ormai destinato ad essere quello della chiusura, il morale della squadra di casa è basso e Modica vola sulle ali dell’entusiasmo chiudendo il match con il punteggio di 12-25.

A fine gara un vistosamente orgoglioso Di Stefano dice: “Sono felice della prestazione, abbiamo giocato con la giusta concentrazione e con il giusto entusiasmo. Abbiamo vinto in modo deciso, mollando un po’ solo nel secondo set. Adesso subito testa alla prossima sfida casalinga contro Giarratana, il nostro derby di stagione”.

