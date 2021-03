Covid: un nuovo decesso in provincia. Positivi e ricoveri ancora in aumento

Non si ferma l’aumento dei contagi in provincia di Ragusa. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo decesso a causa del Covid e un altro aumento dei positivi e dei ricoveri. Dal report sugli indicatori territoriali della diffusione del Covid-19, le persone attualmente positive sono 541 di cui 494 in isolamento domiciliare, 39 ricoverate e 8 nella Rsa di Ragusa. Preoccupa sempre più la città di Scicli che raggiunge i 123 casi di coronavirus, seguita da Ragusa dove la curva risale (107), Acate (56) e Santa Croce a Camerina (51). I numeri scendono ancora a Vittoria che registra 61 casi, nonostante qualche settimana fa contava il maggior numeri di contagi in provincia. Diminuiscono i casi a Ispica, ma risalgono leggermente a Modica e Comiso. La situazione si aggrava negli ospedali dove si sfiorano i 40 ricoveri. Le persone ricoverate sono 39 di cui 35 al Giovanni Paolo II di Ragusa, (26 in malattie infettive, 6 in area grigia, 4 in terapia intensiva) e 4 all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Questa la suddivisione per città: Acate (56), Chiaramonte Gulfi (2), Comiso (18), Giarratana (5), Ispica (27), Modica (25). Segue Monterosso Almo (3), Pozzallo (16), Ragusa (107), Santa Croce Camerina (51), Scicli (123) e infine Vittoria (61).

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 7971 mentre i decessi 204.

