Furto notturno in una oreficeria di Corso Umberto a Modica

Sono entrati da una finestra posteriore, smontandola completamente, i ladri che hanno ripulito un’oreficeria di Corso Umberto a Modica. Hanno agito nella notte tra domenica e lunedì i malviventi. Una volta all’interno hanno portato via tutti i gioielli esposti in vetrina per svariate migliaia di euro. Se ne è accorto all’apertura il proprietario al quale non è rimasto altro che chiamare la polizia. I malviventi non hanno toccato solo la cassaforte.

Salva