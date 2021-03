Autocertificazione marzo 2021, ecco il pdf per gli spostamenti

L’Italia si colora di rosso e arancione (eccezion fatta per la Sardegna) a partire da domani, 15 marzo 2021. Con la nuova serrata torna anche l’autocertificazione, necessaria per gli spostamenti e le visite ai congiunti.

Il modulo va compilato ed esibito alle forza dell’ordine in caso di controllo: necessario inserire nome e cognome, dati anagrafici, documento di identificazione ed estremi dello stesso e di numero telefonico, dichiarando sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza di misure, limitazioni e sanzioni previste per legge in merito all’emergenza coronavirus.

Fondamentale compilare il campo dedicato alla motivazione dello spostamento con indirizzi del luogo di partenza e destinazione. Il modulo deve essere sempre firmato dal dichiarante. In Sicilia, da domani zona arancione, il modulo è indispensabile per potersi recare fuori dal proprio comune di residenza (solo motivi di lavoro, salute o necessità) e per far visita ai congiunti o ai familiari.

