Federazione Cronometristi. Due siciliani ai vertici

Nel fine settimana appena trascorso si è svolta la prima riunione di lavoro del nuovo direttivo nazionale della Federazione Italiana Cronometristi (FICr). A porgere i saluti è stato il Presidente del CONI Giovanni Malagò, che si è complimentato con i presenti per il successo elettorale, poi ha ribadito l’importanza dei cronos nel panorama dello Sport Italiano. Ottimi gli incarichi ricevuti dai siciliani, Francesco Contino di Caltanissetta, già presidente regionale dei cronometristi dal 2017 al 2020, adesso rivestirà la carica di Direttore della Scuola Federale di Cronometraggio e Francesco Furnò di Catania che, nelle ultime elezioni federali è stato il consigliere nazionale più votato, adesso ricoprirà la carica di vicepresidente vicario della FICr.

Diversi sono gli encomi che i due cronometristi stanno ricevendo in queste ore dai loro colleghi di tutta Italia.

Francesco Contino, cronometrista dal 1987 per l’Asd Cronometristi di Caltanissetta, sette anni dopo, ne diventa presidente; nel corso degli anni ha maturato diversi successi, nel 2009 è stato eletto al Consiglio Federale rimanendo in carica per 2 mandati, durante i quali ha curato i rapporti con le Federazioni di pallamano e ginnastica e coordinato il Centro Studi della Federazione, a lui si attribuisce il merito della stesura del regolamento e del modello di verbale dei Direttori del Servizio di Cronometraggio (DSC) e la nuova stesura del manuale “Nozioni di Cronometraggio”, realizzato grazie al supporto di alcuni specialisti delle varie discipline. Nel 2012 ha ricevuto l’onorificenza della Federazione per i 25 anni di tesseramento, mentre nel 2015 è stato insignito della Stella di Bronzo per meriti sportivi. Adesso dopo l’esperienza di presidente regionale della Sicilia, conclusasi l’anno scorso, ha ottenuto la nomina da parte del presidente della Ficr, Antonio Rondinore, di direttore della Scuola federale di cronometraggio.

Francesco Furnò cronometrista dal 1987 per l’Asd Catanese “F. Perciabosco” ha rivestito diverse cariche in seno alla sua associazione, da segretario a vicepresidente, nel 1995 è stato istruttore tecnico nazionale della Scuola Federale di Cronometraggio, mentre dal 2003 al 2017 ha rivestito la carica di coordinatore della Scuola Federale di Cronometraggio per la struttura periferica Sicilia-Calabria, le sue esperienze internazionali vanno dalla partecipazione come componente dell’equipe federale, ai mondiali militari che si sono svolti a Catania nel 2003, a DSC durante i mondiali di canoa polo del 2016 a Siracusa, nonché referente della FICr per la “European Championship Mini Road Racing” svolti a Castrezzato (Bs). Diversi sono stati i successi nel corso del 2017 in cui ha ottenuto la Stella di Bronzo per meriti sportivi, è diventato pure consigliere federale della FICr con delega alle discipline legate alla Federazione motociclistica (FMI) e componente dell’equipe per i Servizi di grafica televisiva per le partite di pallanuoto Serie A1 maschile e femminile. Adesso ricoprirà la carica di Vice Presidente Vicario della FICR, carica mai ricoperta da un siciliano.

Due ottimi risultati per la Sicilia che ancora una volta si conferma terra di eccellenze e di uomini dalle grandi capacità.

