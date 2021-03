Carabinieri. Modica, in auto arnesi per furto, arrestati in due

I Carabinieri di Modica hanno tratto in arresto in flagranza di reato due modicani, per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.

Gli arresti sono scattati la scorsa notte intorno alle 3 nella zona di Pozzo Cassero. I Carabinieri hanno intercettato un veicolo sospetto che viaggiava nelle vicinanze di una rotonda, intimando l’alt per procedere al controllo, ma il conducente non si è fermato ed ha tentato di puntare dritto il veicolo con a bordo i militari nel tentativo di speronarlo. Il carabiniere autista ha eseguito una rapida manovra d’emergenza che ha permesso di evitare la collisione e, quindi, si è ingenerato un inseguimento durato diversi chilometri per le strade di campagna della zona. La capacità professionale del personale intervenuto ha permesso di evitare che qualcuno si ferisse e la folle corsa del veicolo in fuga è terminata contro un muretto a secco. L’immediata perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire alcuni arnesi atti allo scasso, tra cui un particolare attrezzo con vite autofilettante che permette di aprire serrature, oltre a guanti di plastica e faro funzionante, tutti segni che potevano condurre a ritenere che i due potessero commettere furti nelle zone periferiche della città. Inoltre, è stato rinvenuto un minimo quantitativo di cocaina.

Al termine della concitata e complessa operazione, i Carabinieri hanno arrestato un 43enne e un 32enne, entrambi con precedenti penali, posti a disposizione del P.M. di turno della Procura di Ragusa per il successivo giudizio.

