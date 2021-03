Pd e M5S Ragusa in protesta verso la Commissione Risorse

È stata convocata per lunedì 15 marzo la IV commissione Risorse del Comune di Ragusa. Così come annunciato nell’ultima seduta del Consiglio comunale, i consiglieri M5s Sergio Firrincieli e Alessandro Antoci e il consigliere Pd Mario Chiavola si asterranno dal partecipare. Una protesta forte quella dei tre consiglieri che andrà avanti sino a quando dalla maggioranza, sul piano politico, e dagli uffici preposti, dal punto di vista regolamentare, non sarà fatta chiarezza sulla vicenda riguardante il presidente della commissione, Giovanna Occhipinti, con riferimento al mancato rispetto delle regole da parte di quest’ultima nella conduzione dei lavori, circostanza che durante l’ultima seduta ha comportato problemi non da poco. “Abbiamo annunciato – sottolineano Firrincieli, Antoci e Chiavola – che questo sarà il nostro modus operandi sino a quando non sarà fatta piena luce sulla vicenda riguardante le regolarità o meno della precedente seduta della commissione. Ci attendiamo segnali univoci da parte della maggioranza ma soprattutto da parte degli uffici preposti tali da non lasciare adito ad equivoci di sorta”.

