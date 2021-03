Montalbano: la fine di una stagione favorevole?

Negli ultimi giorni si è molto parlato dell’ultimo episodio de Il Commisstio Montalbano: “Il metodo Catalanotti”, andato in onda per la prima volta l’8 marzo 2021 su Rai Uno.

Un episodio interessante, con un Montalbano inedito, forse immaginato ma mai visto in azione così.

Sicuramente una puntata diversa dalle solite, per l’assenza di nomi e volti noti dietro le quinte, ma non per questo qualitativamente inferiore.

Negli ultimi giorni è stato un gran vociare sulla prosecuzione della serie, dopo alcune rivelazioni che annunciavano che questo sarebbe stato l’ultimo episodio. Da questa ipotesi è nato un interessante dibattito, ma quello che è certo e che ormai il Commissario Montalbano è nella storia della letteratura italiana e della cinematografia.

La creatura nata dalla penna di Andrea Camilleri risulta essere un personaggio affascinante e al tempo stesso attento a ciò che lo circonda.

Luca Zingaretti, e non Nicola come ha scritto ANSA, è la persona chiave di questa fortunata serie, insieme a tutto il cast eccezionale ha scritto in un post Instagram, poco prima dell’uscita de Il metodo Catalanotti “Ed eccoci qui, ancor una volta. Il metodo Catalanotti sarà l’ultimo episodio della saga? Non lo so ma mi piacerebbe che lo guardassimo come se lo fosse. Il popolo di Montalbano presente davanti alla tv a celebrare l’ennesimo episodio di una saga mitica. A stasera”.

Queste parole scritte da Zingaretti fanno vedere come uno spiraglio di qualche altro episodio della saga ci sarà, certamente non potrà continuare all’infinito, perché Montalbano, è stato pensato dal suo autore non come un essere dalla vita infinita, ma un uomo, che prima o poi concluderà il suo cammino. C’è molto materiale per conitinuare la saga, sta a Zingaretti e company decidere se continuare. Per adesso incidono non solo le assenze importanti e improvvise, ma anche la situazione pandemica, l’ultimo film visto è stato girato due anni fa! Se dovesse finire la saga del Commissario più famoso di Italia, che ha portata o a casa di milioni di italiani e non solo le bellezze naturali della Sicilia, non sarà la fine di una stagione favorevole, ma l’inizio della storia per questa terra alle volte dimenticata e molte volte maltratta.

Salva