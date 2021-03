Coronavirus, Scicli verso la zona rossa: registrati altri 16 positivi

Aumentano le zone rosse in Sicilia a causa dei tanti contagi da Coronavirus e tra queste potrebbe presto esserci anche Scicli. Durante lo screening di massa effettuato ieri in città sono state registrate altre 16 positività al Covid-19 a fronte di 331 tamponi effettuati. Sommando i numeri, la città di Scicli sfiora i 100 positivi attuali registrati in pochi giorni.

Da oggi 11 marzo e fino a martedì 16 marzo tutte le scuole di Scicli, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, saranno chiuse all’utenza e gli alunni e i docenti passeranno in Didattica a Distanza, al fine di consentire una nuova sanificazione dei locali.

