Ass. Don Bosco 2000 apre uno SPRAR a Ragusa

Il 10 marzo l’Associazione Don Bosco 2000 ha iniziato una nuova esperienza a Ragusa, con il centro di accoglienza SPRAR per donne con i loro bambini, questa esperienza si aggiunge alle diverse iniziative portate avanti dall’associazione in Sicilia e all’estero.

Sulla propria pagina Facebook l’associazione scrive “abbiamo iniziato ben 10 anni fa, accogliendo donne migranti in situazioni di grave vulnerabilità con i loro bambini a Piazza Armerina. Oggi come nel 2011 metteremo in questo progetto tutta la nostra passione e il nostro amore.”

Il nuovo centro sarà gestito da uno staff multiculturale, con giovani ragusani e stranieri.

Le prime beneficiarie dei servizi, con i loro bambini sono arrivate ieri nella struttura.

Il nuovo centro sorge all’interno dello splendido convento sito via Schininà, a due passi dall’Oratorio Salesiano di Ragusa. Venerdì prossimo alle ore 17.00 sarà inaugurato il centro con una messa celebrata da don Pippo Fallico, parroco e direttore dei Salesiani di Ragusa.

