Scuole chiuse ad Acate e Scicli

Ordinanza del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che prevede anche la chiusura delle scuole per tutta la prossima settimana in 24 Comuni: da lunedì 15 a sabato 20 marzo. In base al report dell’assessorato alla Salute, infatti, sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti. In provincia di Ragusa sono interessate le scuole di Acate e Scicli anche se in questo caso il provvedimento è stato emesso dal sindaco. A partire da domani 11 marzo, infatti, e fino a martedì 16 gli alunni e i docenti sciclitani passeranno in Didattica a Distanza, al fine di consentire una nuova sanificazione dei locali.