Covid. Un anno fa l’Italia entrava in lockdown

Un anno fa l’Italia intera entrava in lockdown nazionale dovuto all’espandersi della pandemia. Il 9 marzo 2020 è un giorno che rimarrà impresso nella mente di ognuno di noi.

“Siamo consapevoli di quanto sia difficile modificare le nostre abitudini. Ma purtroppo non c’è tempo. I numeri ci dicono di una crescita importante dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi. Ai loro cari va la vicinanza di tutti gli italiani. Le nostre abitudini vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia, e lo dobbiamo fare subito. Adotteremo misure più forti per contenere il più possibile l’avanzata del coronavirus e per tutelare la salute di tutti i cittadini” spiegò l’allora premier Giuseppe Conte, in una drammatica conferenza stampa, dove annunciava l’inizio del lockdown nazionale. L’Italia diventava zona protetta.

9 marzo 2020: una data che non dimenticheremo mai.

Salva