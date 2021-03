On. Ragusa. Sopralluogo presso il porto piccolo di Pozzallo

Eliminare la sabbia in eccesso che pregiudica la piena fruibilità del porto piccolo a Pozzallo. Con un intervento di dragaggio che consenta di curare in pieno anche l’aspetto della messa in sicurezza del sito. E’ il senso del sopralluogo effettuato ieri mattina dall’on. Orazio Ragusa con l’architetto Carmelo Ricciardo dell’assessorato regionale delle Infrastrutture che si occupa nello specifico dei porti siciliani. Presenti al sopralluogo il sindaco Roberto Ammatuna, accompagnato dal geometra comunale Angelo Zaccaria, e il comandante della Capitaneria di porto, Donato Zito, con il tenente di vascello Francesco Balsamo. “Il porto piccolo – sottolinea l’on. Ragusa – si insabbia spesso e tutto ciò crea difficoltà non da poco alla marineria locale così come ai diportisti. Una questione atavica che dobbiamo impegnarci a risolvere in tempi ragionevolmente brevi. Con l’architetto Ricciardo sono state valutate alcune modalità, tra cui la possibilità di utilizzare una maxidraga che, dopo le analisi di rito, garantisca il trasbordo della sabbia al di là del braccio che delimita la parte occidentale del porto, verso la parte dell’infrastruttura, insomma, dove questo trasferimento creerebbe meno intralcio. Ovviamente, il sopralluogo è propedeutico a una valutazione economica dell’intervento necessaria all’individuazione dei fondi utili all’effettuazione dello stesso. Ringrazio il sindaco Ammatuna e il comandante Zito per la disponibilità manifestata e, naturalmente, l’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, e il governatore Nello Musumeci per l’attenzione che continuano a riservare al nostro territorio. Sono convinto che attraverso un’azione sinergica si potrà arrivare a tagliare un traguardo di cruciale importanza, in relazione alla questione dell’insabbiamento, per tutti gli operatori dell’infrastruttura così come dovremo impegnarci pure su un altro fronte allo scopo di potenziare l’illuminazione dell’intera area portuale”.

Salva