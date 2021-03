Lorefice(M5S): Reddito e pensione di cittadinanza. Oltre 21.000 beneficiari in provincia di Ragusa

“In questa legislatura, siamo riusciti a concretizzare uno degli obiettivi a cui come MoVimento 5 Stelle tenevamo maggiormente per garantire l’equità e la stabilità sociale, l’introduzione del Reddito e della Pensione di cittadinanza, di cui solo nella provincia di Ragusa ad oggi hanno goduto oltre 21 mila persone”. Lo afferma in una nota la deputata del M5S Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, che spiega nel dettaglio:

“Nello specifico, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Statistico dell’INPS, sono stati 20.926 i cittadini che hanno beneficiato del Reddito di cittadinanza, per un totale di 8.362 famiglie, mentre 636 hanno usufruito della Pensione di cittadinanza (569 nuclei familiari).

Siamo davvero orgogliosi di aver introdotto queste misure di contrasto alla povertà, senza le quali si sarebbe creata una situazione di gran lunga peggiore di fronte alla crisi economica e sociale innescata dal Covid-19”.

“A questi numeri significativi – prosegue Lorefice – si aggiungono quelli sui percettori del Reddito di emergenza, introdotto dall’ex ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, con il Decreto Rilancio e prorogato con i successivi provvedimenti dal Governo Conte II. Nella provincia di Ragusa, i beneficiari del Reddito di Emergenza sono 11.274.

Consapevoli di questi importanti risultati raggiunti – afferma la presidente – anche con il nuovo governo continueremo a lavorare nell’esclusivo interesse dei cittadini, che in questi mesi hanno dovuto fronteggiare una pesante crisi economica e occupazionale. A tal fine nel Decreto Sostegno in via di definizione prevediamo di potenziare di 1 miliardo di euro la misura del reddito di cittadinanza e di prorogare di ulteriori mensilità il reddito di emergenza, affinchè nessuno durante la pandemia si senta privato della propria dignità sociale e si senta abbandonato dallo Stato”. Conclude Lorefice

