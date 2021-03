Ciclismo, Vittoria. Multicar Amarù in ritiro sull’Etna.

Ha preso il via ieri il ritiro sull’Etna dell’Asd Multicar Amarù che, nonostante la pandemia, si è ritagliata uno spazio, come da tradizione, per garantire la migliore preparazione dei propri atleti in coincidenza con l’avvio della nuova stagione. Una stagione che sarà giocoforza contrassegnata dalle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria ma non per questo la società ipparina non cercherà di fare emergere le peculiarità del proprio gruppo. “Qualche giorno di ritiro, con allenamenti programmati, alle pendici dell’Etna – sottolinea il presidente Carmelo Cilia – ci consentirà di comprendere a che punto della preparazione siamo e se sia necessario o meno predisporre specifici richiami. Sì, lo sappiamo, in questi giorni il vulcano è alquanto agitato ma ci siamo trovati un posto abbastanza tranquillo in cui cercheremo di fare in modo che la concentrazione dei nostri ragazzi possa crescere. Devo ringraziare, come sempre, per lo sforzo organizzativo, il nostro vicepresidente, Giuseppe Massaro, e tutto lo staff tecnico, a cominciare dai nostri direttori sportivi, che si stanno prodigando per la migliore riuscita di questo appuntamento. Si punta a crescere, sempre di più. Si punta a dimostrare sino a che punto potremo dire la nostra in occasione delle prossime competizioni agonistiche che partiranno a breve. Ringraziamo, inoltre, il nostro patron, Riccardo Amarù, e gli sponsor per il sostegno che ci garantiscono.

