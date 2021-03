Modica, Spadaro: “Sistemi di rallentamento al Quartiere Dente”

Il consigliere comunale, Giovanni Spadaro, chiede l’installazione di rallentatori di velocità al Quartiere Dente di Modica

“Diversi cittadini mi hanno più volte segnalato l’eccessiva velocità di automobilisti e motociclisti sulla Via Nuova S. Antonio ed esattamente nel tratto Villa Cascino – Chiesa di Sant’Anna (dove già insiste un dosso) e sulla via San Benedetto da Norcia nel tratto antistante il Belvedere.

E’ evidente la pericolosità di tali condotte dovute a uno scarso senso civico – dice Spadaro -.

Dato atto che l’amministrazione ha già provveduto a istallare dossi artificiali in diversi punti critici della viabilità cittadina, è necessario dare corso alla mia richiesta, al fine di scongiurare possibili incidenti”.

