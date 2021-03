Soaco. Congratulazioni al presidente Gambuzza per incarico al CNEL

«A Sandro Gambuzza vanno le nostre congratulazioni per la sua nomina nel consiglio di presidenza del CNEL». Lo dicono il presidente e l’amministratore delegato della società di gestione dell’aeroporto di Comiso, Giuseppe Mistretta e Rosario Dibennardo, esprimendo apprezzamento per l’incarico che il presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro Tiziano Treu ha affidato al presidente della SAC, che era già componente dell’assemblea dell’ente che è organo di consulenza delle Camere e del Governo in materia di legislazione economica e sociale: «L’ingresso di Gambuzza nel consiglio di presidenza del CNEL è un segno di riconoscimento che premia una certa visione dei valori d’impresa e dello sviluppo economico dei territori, visione che Gambuzza ha sempre rappresentato da presidente della Camera di Commercio di Ragusa prima e da consigliere della Camera di Commercio del Sud Est oggi, oltre che nel suo ruolo di vicepresidente nazionale di Confagricoltura e naturalmente alla guida della società di gestione dell’aeroporto di Catania e qui, per quanto ci riguarda, anche nella sinergia dei due aeroporti per una crescita strategica».

