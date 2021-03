Modica. Messaggio colorito ma chiaro per chi abbandona rifiuti

UN CARTELLO ESPRESSIVO E COLORITO IN CONTRADA CATANZARO PIZZILLI

Al di là della forte espressività e coloritura del cartello installato nei pressi di una postazione di cassonetti per la raccolta differenziata in contrada Catanzaro Pizzilli a Modica, è da apprezzare il fatto che dei cittadini residenti si siano presi la briga di denunciare, a modo loro, il comportamento incivile di chi si ostina ancora ad abbandonare i rifiuti indifferenziati fuori dai cassonetti. “Magari – rileva Marcello Medica del Movimento 6 Stelle – tali residenti, hanno voluto lanciare un’idea tesa a sensibilizzare e a dissuadere i trasgressori e fare capire loro l’importanza della raccolta differenziata e del conseguente rispetto dell’ambiente”.

