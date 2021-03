MTB Ragusa. Occhipinti approda al Marco Pantani Official Team

Il ragusano Lorenzo Occhipinti raggiunge nuovi traguardi. Cresciuto nelle giovanili del Mtb School Bike & Co. Ragusa, di cui ha difeso in più frangenti i colori, conquistando titoli regionali e facendo parte più volte della rappresentativa siciliana, è approdato in questa stagione al Marco Pantani Official Team. Si tratta di una prestigiosa squadra ciclistica che si dedica all’attività su strada dando spazio ai giovani talenti juniores. “Siamo soddisfatti per questo prestigioso riconoscimento – affermano dallo staff del sodalizio ibleo – e facciamo i migliori in bocca al lupo a Lorenzo per una vincente e felice carriera sportiva. Siamo certi che si regalerà tantissime soddisfazioni perché è una persona determinata, che sa ben lavorare e che vuole puntare molto in alto. Siamo stati orgogliosi di averlo cresciuto”. A restare, invece, con l’auspicio che possa un giorno raggiungere gli stessi risultati di Occhipinti, è uno dei giovanissimi classe 2021, vale a dire Daniele Iacono che correrà nella categoria G3. “Lo vediamo piccolino – spiegano dall’Abiomed Bike & Co. Ragusa – invece è un grande piccolo ciclista. Scattante, gioioso dal punto di vista sportivo, abile tecnicamente e in piena fase evolutiva. Ha, dinanzi a sé, tantissima strada da percorrere per crescere e pedalare. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, siamo certi che riuscirà a stupire tutti gli addetti ai lavori”. Insomma, l’organico del sodalizio ragusano continua a fare registrare la presenza di tanti nuovi tasselli che compongono un mosaico competitivo come testimoniato, tra l’altro, dai risultati della prima uscita stagionale di domenica scorsa a Modica.

