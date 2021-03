On. Ragusa: “Sosteniamo il percorso normativo per la stabilizzazione lavoratori Asu”

E’ arrivato dalla commissione Bilancio l’emendamento, anche dopo il parere favorevole pronunciato dal Governo regionale, che consentirà di recuperare i percorsi più adeguati per la stabilizzazione di 4571 lavoratori del bacino Asu. A sostenere il percorso anche il deputato regionale Orazio Ragusa. “Abbiamo contribuito a sanare – afferma il parlamentare all’Ars – una ferita che durava da anni e che, adesso, permetterà a queste risorse umane presenti nei Comuni, nelle Asp e nelle Camere di commercio della nostra isola di potere programmare con maggiore lungimiranza il proprio futuro. Il processo avviato dal Governo Musumeci e volto a garantire la fuoriuscita dal precariato di migliaia di lavoratori sta, dunque, proseguendo con la convinzione che è necessario fare il possibile per tagliare il definitivo traguardo della stabilizzazione di tutti i precari. Stiamo parlando di figure che, ormai, sono diventate indispensabili al fine di portare avanti l’attività delle amministrazioni in cui si trovano già inseriti. E’ un evento importante volto a dare fiducia, certezze e serenità a tutte le famiglie coinvolte. Non è un percorso semplice ma quantomeno il Governo e l’Ars si stanno impegnando al massimo nel tentativo di garantire risposte adeguate”.

Salva