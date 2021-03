Cuti(Avimecc Volley Modica): “La nostra forza è il gruppo”

Pronti a scendere in campo per chiudere in bellezza questo campionato, l’Avimecc Volley Modica cerca di regalarsi una vittoria interna contro la Pallavolo Franco Tigano Palmi. Dopo una lunga stagione il gruppo è compatto e coeso, una base di forza da cui partire anche per le prossime stagioni. Un ragazzo approdato a Modica in questa stagione è Daniele Cuti, che sente la fiducia dell’ambiente e conferma di aver trovato l’atmosfera giusta per crescere.

Sul suo approdo in città e sul gruppo dice: “Modica è una città bellissima, anche se purtroppo non possiamo godercela. Abbiamo un bel gruppo ma a causa del Covid non ci sentiamo di uscire e di fare molte delle cose che pensiamo. Il gruppo è bellissimo, siamo affiatati e penso che nessun’altra società può contare su un gruppo così, noi non abbiamo una stella in rosa ma siamo davvero forti grazie all’unione che abbiamo”.

Sulla stagione della compagine guidata da Bua afferma che: “Ad inizio anno conoscevo parecchi dei miei compagni, sono siciliano quindi conoscevo tutti i miei conterranei e avevo già giocato con Garofolo in passato. Non sapevo che livello poteva esserci in questa stagione, immaginavo che con la mancata retrocessione le altre formazioni erano tutte mine vaganti, ma devo dire che abbiamo fatto un girone di andata straordinario e nemmeno la società si aspettava un cammino così roseo, quindi sono davvero orgoglioso di questo”.

Nelle ultime battute si sofferma sulla gara di Sabato sera contro Palmi: “Veniamo da una vittoria importante come quella in casa di Ottaviano, quando fai certi risultati il morale è davvero alto. Tutte le gare in questo finale pesano come macigni, la classifica è corta e i punti in palio sono pochi. Dobbiamo assolutamente vincere e quindi daremo il massimo, così come faranno loro, quindi mi aspetto una gara combattuta”.

