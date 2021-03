La mappa dei contagi: aumentano ancora casi e ricoveri in provincia

Aumentano i casi di persone positive al Coronavirus in provincia di Ragusa: sono 334 oggi, contro i 318 di ieri, di cui 311 in isolamento domiciliare, 19 ricoverati e 5 nella Rsa di Ragusa. Secondo l’ultimo bollettino del 4 marzo 2021 non è stato registrato nessun decesso e rispetto a ieri sono 15 i guariti. Buone notizie per Chiaramonte Gulfi che diventa Covid free insieme a Monterosso Almo dove ormai da alcuni giorni non viene registrato nessun positivo. La situazione resta stabile per Modica e Ispica che mantengono gli stessi numeri dei giorni precedenti. Non si può dire lo stesso per Santa Croce Camerina (30) e Acate (20), con un incremento del trend di positività notevole rispetto alla scorsa settimana. La curva epidemica resta stabile pure a Vittoria con 86 casi, sale invece a Ragusa, ma di poco. La situazione negli ospedali iblei non sembra allarmare ma registra un ricovero in più: 18 al Giovanni Paolo II di Ragusa (15 in malattie infettive e 3 in terapia intensiva) e un ricovero (proveniente da fuori provincia) all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Questa la suddivisione per città: Acate (20), Chiaramonte Gulfi (0), Comiso (16), Giarratana (4), Ispica (13), Modica (14). Segue Monterosso Almo (0), Pozzallo (23), Ragusa (62), Santa Croce Camerina (30), Scicli (43) e infine Vittoria (86).

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 7837 mentre i decessi 201.

