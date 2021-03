Modica. Casa Quasimodo, sopralluogo di Sindaco e Sovrintendente

Il sovrintendente ai Beni Culturali di Ragusa, Antonio De Marco, oggi ha fatto tappa a Modica per effettuare un sopralluogo presso la Casa Natale di Salvatore Quasimodo, la cui notizia che potrebbe essere venduta dall’attuale proprietario ha scosso l’opinione pubblica facendo anche intervenire il mondo politico. Il Sindaco, insieme agli assessori Belluardo, Linguanti e Monisteri, lo hanno accompagnato direttamente dove si trova attualmente la Casa Museo che risulta di proprietà di un privato cittadino modicano. “E’ indubbio che l’obiettivo sia quello di sollecitare la Regione ad esercitare il diritto di prelazione sulla vendita – commenta il Sindaco Abbate – perché essa rappresenta un patrimonio per tutto il mondo della cultura italiana, atteso che ha visto nascere uno dei Premi Nobel italiani più apprezzati. Non bisogna permettere che venga ceduta in mani di privati né che venga vanificato tutto il prezioso lavoro svolto negli anni dall’Associazione Proserpina per tramandare e valorizzare in ambito locale la figura del nostro illustre concittadino”.

Salva