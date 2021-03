Il Sindaco chiede tratta Modica – Fontanarossa a Trenitalia

Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha scritto all’Assessore Regionale ai Trasporti, Marco Falcone e al Dirigente Sicilia di Trenitalia, per chiedere, in considerazione della nuova e imminente apertura della fermata ferroviaria “Catania Aeroporto – Fontanarossa”, la creazione di una corsa che da Modica, passando per alcuni comuni del comprensorio, giunga direttamente presso lo scalo aeroportuale. “In qualità di Sindaco della Città di Modica, chiedo l’opportunità di istituire un nuovo treno diretto da Modica a Catania Centrale, passando per la fermata “Catania Aeroporto – Fontanarossa”, con fermate, tra l’altro, a Scicli, Pozzallo, Ispica, senza cambio a Siracusa. Basterebbe organizzare bene incroci e fermate (riducendole se necessario), ottimizzando al massimo le capacità della linea in termini di velocità e soprattutto senza il cambio nel capoluogo aretuseo. Ritengo, possibile organizzare un treno diretto i cui tempi di percorrenza si avvicinino molto a quelli dei bus, offrendo così un servizio sufficientemente appetibile per gli utenti. Ne gioverebbero tutte le Città interessate che vedrebbero ridurre i tempi di percorrenza da e verso Catania. Si registrerebbero sicuramente dei vantaggi diretti di cui godrebbero pendolari, viaggiatori e turisti in termini di riduzione di tempi di percorrenza e miglioramento del comfort di viaggio, evitando trasbordi e attese per il cambio. Basterebbe per il momento una sola coppia di treni, con andata al mattino presto in direzione Catania e ritorno la sera tardi in direzione Modica, in modo da consentire l’arrivo in aeroporto al mattino e di rientrare la sera

