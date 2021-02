Versi di luce si confronta con i festival di Vienna e Atene

Appuntamento eccezionale nella programmazione del “Versi di Luce” è l’incontro “Festival Internazionali di Videopoesia: progetti e confronti” che si svolgerà domenica 28 febbraio alle ore 19.00 in streaming.

Già a nominare gli ospiti viene la pelle d’oca: Sigrun Höllrigl del Poetry Film Festival di Vienna e Sissy Doutsiou dell’International Poetry Festival di Atene, sapientemente intrattenuti da Tiziana Spadaro e Elio Cassarino, referenti del “Versi di Luce” di Modica e di Gela.

La tematica è senza dubbio accattivante e avere la consapevolezza he il “Versi di Luce” abbraccia i Festival di Vienna e di Atene è davvero un brivido forte, ma per un Festival come il nostro proteso all’innovazione, alla crescita culturale, all’internazionalità, di certo, è tutta linfa creativa, entusiasmo per spiccare voli sempre più in alto e rivolgersi ad una platea sempre più ampia.

A seguire la serata conclusiva con la cerimonia di premiazione dei cortometraggi, lungometraggi, videoclip, videoarte, videopoesia in concorso, del corto selezionato tra quelli presentati dagli istituti scolastici partecipanti a “Giovani Versi di Luce”, la consegna dei premi speciali ad Antonella Monaca, Giovanni Caccamo e Gaetano Ingala, la consegna del premio alla regista Emma Dante.

L’incontro “Festival internazionali di Videopoesia: progetti e confronti” e la cerimonia conclusiva della dodicesima edizione del “Versi di Luce” saranno accessibili domenica, rispettivamente alle ore 19.00 e alle ore 21.00, nel sito www.versidiluce.com, sezione streaming, cliccando nel link di riferimento.

