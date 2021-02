Lega. Gallo vice responsabile enti locali Sicilia orientale

Salvatore Gallo, Sindaco di Palazzolo Acreide è il vice responsabile enti locali per la Sicilia orientale della Lega. Gallo affianca il responsabile regionale enti locali, Matteo Francilia ed il vice responsabile per la Sicilia occidentale Francesco di Giorgio. Un gruppo attivo che lavorerà in modo sinergico coniugando esperienza e voglia di far crescere sempre di più il partito nei territori. Il Segretario Regionale della Lega Nino Minardo augura buon lavoro a Salvatore Gallo, figura competente e validissimo amministratore.

