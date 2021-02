Modica. Festival internazionale CinemaPoesia “Versi di Luce”

Appuntamento imperdibile nella programmazione del “Versi di Luce” (che si terrà in streaming nei giorni 26, 27 e 28 febbraio) è l’incontro culturale dal titolo “Cinemapoesia: Le sorelle Macaluso” con ospite Emma Dante, condotto da Elio Cassarino e Tiziana Spadaro.

Il “Versi di Luce” assegna ad Emma Dante anche il premio “Geloinversi” per il film “Le sorelle Macaluso”.

Così come presentato dagli organizzatori, il premio “Geloinversi” è stato istituito dalla prima edizione del Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce” a Gela e si tratta di un riconoscimento che da sempre vuole premiare una personalità che maggiormente si è distinta nel linguaggio poetico-cinematografico.

È meritevole del premio suddetto quel grande Maestro che deve consegnare ai nostri tempi la sua ostinata volontà di usare il Cinema per inseguire un ideale estetico e insieme etico di indiscutibile esempio per l’intera umanità. Un cinema diverso che racconta l’uomo e la sua capacità di cadere e rinascere, un Cinema di poesia in cui l’esistenza umana si rinnova nel miracolo del giorno.

Il premio “Geloinversi” del Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce” vuole premiare quella personalità che si è distinta nel linguaggio poetico-cinematografico, colui o colei che con il suo sguardo di artista non allontana mail il suo interesse dall’uomo e sa osservare con grande rispetto i personaggi, esplorandone gli invisibili moti dell’anima.

L’incontro “Cinemapoesia: Le sorelle Macaluso” sarà accessibile venerdì 26 febbraio dalle ore 20.00 nel sito www.versidiluce.com, cliccando nel link di riferimento.

