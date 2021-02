Confcommercio e Amministrazione di Scicli per rilancio economico

Attivare un tavolo di confronto per individuare insieme le azioni da mettere in campo finalizzate al rilancio del tessuto economico e produttivo della città di Scicli. Questo il tema al centro dell’incontro che si è svolto nella stanza del sindaco tra l’amministrazione comunale e la Confcommercio sezionale. Le problematiche emerse nell’ultimo anno a causa dell’emergenza sanitaria, la chiusura delle attività quale conseguenza dell’azione di contrasto al Covid-19, la riduzione del fatturato e le difficoltà di gestione sempre maggiori sono stati gli elementi su cui si è discusso e ragionato con l’obiettivo di avviare un’azione congiunta, dando vita ad un gruppo di lavoro per fare ripartire gradualmente le attività commerciali. In un periodo così difficile, in cui la crisi ha messo in ginocchio tantissime attività commerciali, i componenti di Confcommercio Scicli e Confcommercio provinciale si sono rimboccati le maniche, lavorando per il territorio e soprattutto per i commercianti che non si sono visti arrivare ancor alcun aiuto da parte del Comune di Scicli.

Tra le richieste presentate all’amministrazione – all’incontro erano presenti l’assessore allo Sviluppo economico Viviana Pitrolo e il vicesindaco Caterina Riccotti, il presidente di Confcommercio Scicli Raffaele Giallongo e il responsabile sezionale Giuseppe Puglisi, Daniele Russino e Valeria Timperanza in rappresentanza di Confcommercio provinciale – i mancati aiuti da parte del Comune, la rimodulazione della tassa sui rifiuti (Tari) per andare incontro a chi, in questi ultimi 12 mesi, non ha potuto lavorare con continuità, e l’esenzione del pagamento della Tosap (Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) fino al 31 dicembre 2021. Su quest’ultimo punto si è ragionato anche in funzione dell’utilizzo di dehors più ampi per permettere ai bar e ai ristoranti di poter lavorare tutto l’anno, compatibilmente con le disposizioni legate all’emergenza sanitaria, compensando in questo modo la riduzione dei coperti dettata dalle regole sul distanziamento.

“Siamo disponibili ad effettuare tutte le verifiche necessarie per capire quali sono i margini su cui possiamo lavorare – hanno in sintesi risposto l’assessore Pitrolo e il vice sindaco Riccotti – La nostra intenzione è quella di venirvi incontro al massimo delle nostre possibilità, perché siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà che state vivendo e della necessità di collaborare per recuperare il prima possibile quanto è stato perso nell’ultimo anno, sottolineando, tuttavia, le difficoltà economiche in cui versa l’ente che impediscono aiuti concreti dallo stesso ma che si potranno concretizzare solo con l’arrivo dei finanziamenti regionali e statali”.

“A tal riguardo – ha aggiunto l’assessore Pitrolo – vi chiedo di lavorare insieme anche per fare in modo che il territorio maturi una maggiore consapevolezza rispetto alle opportunità legate ai finanziamenti regionali ed europei, perché questo ci permette non solo di avere risorse aggiuntive per la realizzazione di progetti utili alla città, ma ci consente di finanziare direttamente dal bilancio quelle misure che possono servire a rimodulare i tributi locali”. L’assessore Pitrolo, in ultimo, ha confermato gli impegni presi precedentemente dall’amministrazione, relativi allo sgravio della Tari per i periodi di chiusura, nonché la riduzione ed eventuali esenzioni sui canoni Cosap (occupazione suolo pubblico) e sull’imposta per la pubblicità che attendono solo i decreti attuativi della Regione. L’amministrazione ha ribadito anche l’importanza di sostenere la ripresa attraverso fondi e misure che possano contribuire a rendere il tessuto produttivo della città più attrattivo, anche in prospettiva futura. Confcommercio, nella qualità di rappresentanza di categoria, ha deciso di mettere in campo azioni che vanno nel segno del voler fare rete e coniugano un concreto rapporto collaborativo e reale. “Crediamo che questa – hanno spiegato i rappresentanti dell’associazione – possa essere una delle chiavi vincenti in un momento particolare per il commercio cittadino che necessita di sostegno, attenzione e sinergie, perché siamo convinti che la promozione economica e la valorizzazione del territorio debbano passare anche attraverso un supporto concreto da parte del Comune”.

