Larissa e Gianni Iapichino si distinguono nel mondo atletico

“Volevo fare i miei complimenti a Larissa Iapichino, neoprimatista mondiale juniores con la misura di 6,91 nel salto in lungo, che nei giorni scorsi ha raggiunto un traguardo straordinario. E, assieme a lei, oltre alla madre Fiona May e all’allenatore Gianni Cecconi, volevo complimentarmi, e credo di interpretare il pensiero di tutti i vittoriesi, con papà Gianni Iapichino, originario della nostra città”. A dirlo è il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, il quale chiarisce che “Iapichino è nato a Firenze ma da padre vittoriese, il quale si era trasferito in Toscana per lavoro. E, nella nostra città, vivono ancora tutti i suoi parenti. Iapichino – continua Scuderi – è stato l’allenatore di Fiona May che poi ha sposato. E, oggi, da papà di Larissa, si gode questi straordinari successi della figlia in cui, dunque, c’è anche un pizzico di vittoriesità che merita di essere celebrata. Quando tutto sarà finito, quando ci sarà la possibilità di muoversi tra le regioni, ritengo una proposta valida il fatto che si possa invitare Iapichino in città, magari con tutta la sua famiglia, per conferirgli la cittadinanza onoraria per il grande lavoro che ha saputo svolgere in campo atletico come testimoniato dagli importanti risultati ottenuti su più fronti”. Scuderi, inoltre, auspica che Iapichino possa essere inserito da Elio Ferraro in una sua prossima riedizione del libro su “Vittoria – I suoi figli migliori di ogni epoca” proprio per il contributo che Iapichino è riuscito a dare allo sport in generale.

