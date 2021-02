Furti nelle campagne di Modica. Residenti preoccupati

Nuova ondata di furti in alcune zone di Modica. L’appello di un cittadino Modicano, ormai esasperato ed impaurito a seguito di alcuni episodi criminosi che si sono verificati in particolare nelle Contrade Torre Rodosta, Trebalate, Trecasucce e S.Zagaria i cui residenti sono stati ripetutamente vittime di furti, anche con la loro stessa presenza in casa. Nonostante le denunce continuano i furti non solo la notte, ma anche durante il giorno. La richiesta dei residenti è di aumentare i controlli sulla consorziale Trecasucce Torre Rodosta Santa Zagaria, per dare un segnale di non arresa ai malviventi. “Nonostante le richieste, ieri l’ennesimo furto. Siamo soli e abbandonati” – scrive un residente in un messaggio alla nostra redazione.

