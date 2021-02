Covid-19. Chiuso l’Istituto Cataudella di Scicli

Chiuso per covid l’Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Cataudella” di Scicli dal 24 al 27 febbraio prossimi, in quanto, a seguito di accertamenti effettuati nella giornata odierna, si è riscontrato un caso di studente positivo al coronavirus nel plesso dell’Istituto Tecnico Economico di via Primula.

Considerata la situazione del contesto scolastico e dei possibili contatti all’interno di tutto l’Istituto, si è disposta la chiusura totale e si procederà con la sanificazione dei locali interessati.

Dal 24 al 27 febbraio, dunque, tutte le classi dell’Istituto torneranno alla didattica a distanza.

Sono sospesi anche i corsi di recupero pomeridiani e il corso serale dell’Istituto Tecnico Economico.

Resterà aperta e funzionante la Segreteria scolastica della sede centrale di viale dei Fiori 13.

L’Asp è stata già informata per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Gli studenti, le loro famiglie e tutto il personale potranno effettuare i tamponi nei prossimi giorni, utilizzando anche la possibilità del “drive in” che avrà luogo venerdì 26 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso il Centro Comunale della Protezione Civile di contrada Zagarone a Scicli.