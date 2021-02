Mountain bike. Modica lancia la Coppa Sicilia XCO

Nonostante le grandi difficoltà che la pandemia continua a metterci davanti ogni giorno, domenica prenderà il via la stagione della mountain bike siciliana con la prima edizione dell’XCO Città di Modica Ciclò, gara chiamata ad aprire le ostilità della Coppa Sicilia. L’allestimento della manifestazione, che proprio a causa del Covid non sarà aperta al pubblico, ha tenuto in forse l’evento fino all’ultimo, ma la passione dell’Asd Revolutionbike è stata più forte di tutto, contagiando anche le autorità cittadine, Comune di Modica e Corpo Forestale dei Carabinieri in primis.

Le gare saranno ospitate presso l’Area Attrezzata Mangiagesso, dove è stato disegnato un percorso della lunghezza di 4,5 km tecnicamente impegnativo, con pendenze che toccano punte del 26%. Un tracciato ideale per l’inizio dell’anno, per mettere alla prova il proprio stato di forma dopo gli allenamenti invernali in vista dei principali appuntamenti stagionali, non solo in Sicilia. Verranno percorsi più giri in base alle categorie, ma quelle Esordienti e Allievi gareggeranno su un circuito ridotto, di 2,5 km.

Il programma prevede la prima partenza domenica alle ore 9:30, con premiazioni per i primi 3 di ogni categoria, assoluta e amatoriale. Le adesioni sono ancora aperte e si chiuderanno venerdì prossimo, al costo di 20 euro (l’ID gara è 156243). Non saranno ammesse iscrizioni il giorno di gara. L’XCO Città di Modica, allestito naturalmente rispettando tutte le prescrizioni previste dai protocolli sanitari vigenti, rappresenterà un gustoso antipasto per il ritorno della Granfondo Castello dei Conti, già fissato per il prossimo 5 settembre sperando che per allora la situazione sanitaria sia finalmente migliorata.

