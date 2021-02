Proclamato il lutto cittadino per domani a Santa Croce Camerina

Proclamato il lutto cittadino per domani a Santa Croce. Lo ha disposto oggi il Sindaco Giovanni Barone a seguito della morte di Vito Gravina, deceduto ieri a causa di un incidente sul lavoro.

“Un momento triste per la nostra comunità – afferma Giovanni Barone – dopo la perdita del nostro concittadino. È straziante non riuscire a dare sollievo davanti al dolore. Vito Gravina era una persona per bene, gran lavoratore e ottimo padre e marito. Perciò ho deciso di proclamare per domani, 24 febbraio 2021 il lutto cittadino. Dispongo bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici e saracinesche abbassate durante le esequie”.

