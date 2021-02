Rotta Roma- Catania. “Nessun controllo anticovid”

Per chi è scrupoloso nell’osservare le prescrizioni anti coronavirus appare fuori da ogni logica che non siano effettuati controlli negli aereoporti . La lamentela arriva da due sorelle modicane che sono dovute andare a Roma per motivi di salute e si sono rese conto che, sia all’andata che al ritorno, i controlli aereoportuali erano totalmente assenti. “Abbiamo, invece, notato assembramenti ovunque – denunciano -. Nessuno ci ha chiesto di esibire la certificazione di avvenuto test prima di imbarcarci ma la cosa più grave è che sull’aereo non c’erano posti liberi. Addirittura persone, non familiari sedute una accanto all’altra. E’ una cosa inaccettabile”

